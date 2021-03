CSS Bôrik v Nitrianskom Pravne je v karanténe

Nitrianske Pravno 17. marca (TASR) - Centrum sociálnych služieb (CSS) Bôrik v Nitrianskom Pravne (okres Prievidza) je naďalej v karanténe. Nový koronavírus potvrdili testy viac ako 50 klientom, väčšina z nich má ľahké, prípadne žiadne príznaky ochorenia. Ochoreniu COVID-19 podľahlo doposiaľ deväť ľudí.



"Situácia je momentálne z pohľadu zdravotného stavu klientov uspokojivá. Vážne stavy riešime tak, že pokiaľ už nestačí oxygenoterapia, ktorú podávame, a ani základná liečba v spolupráci s doktorkou z oddelenia COVID-19, voláme rýchlu zdravotnú pomoc," povedal v stredu pre TASR riaditeľ CSS Bôrik Róbert Orság s tým, že pacientov s ťažším stavom vždy hospitalizovali v jednej z nemocníc.



Prvú osobu s novým koronavírusom zachytili na Bôriku 24. februára, od nej sa pravdepodobne nakazili ďalší ľudia. V karanténe sa CSS nachádza od 3. marca. U zamestnancov v čase prvého prípadu nový koronavírus testy nepotvrdili.



"Ochorenie COVID-19 má momentálne 52 klientov, sú bez teplôt, s veľmi ľahkým, uspokojivým priebehom ochorenia. Takmer 32 z nich je absolútne bez príznakov. Dokonca sme ich pretestovali aj RT-PCR testami, kde nám vychádzali CT čísla - nálož s približnou hodnotou 30, čo vlastne ukazuje, že títo ľudia už nie sú pravdepodobne infekční pre svoje okolie," priblížil ďalej Orság.



Zariadenie ich podľa neho naďalej necháva v izolácii z preventívnych dôvodov, až kým nedosiahnu 14 dní v karanténe a bezpríznakovosti, potom ich dávajú naspäť na klasické oddelenie.



Klientov z CSS Bôrik doposiaľ ešte nezaočkovali prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zásadný problém v rámci sociálnych služieb vidí Orság podľa svojich slov v pomalom systéme očkovania. Klienti zariadení sociálnych služieb s novým koronavírusom totiž môžu podľa neho spôsobiť zahltenie lôžok v nemocniciach. "Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prišlo s usmernením k očkovaniu až 20. januára. My sme na to okamžite zareagovali, ale keďže máme klientov nespôsobilých na právne úkony, museli sme riešiť byrokraciu s ich opatrovníkmi," spomenul riaditeľ CSS.



Administratíva podľa neho trvala zariadeniu približne dva týždne, následne sa 3. februára prihlásilo cez formulár do poradovníka čakateľov na skupinovú vakcináciu. "To bolo 3. februára a odvtedy v podstate čakáme na vakcináciu klientov," dodal.



Záujem o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 prejavilo 53 percent zamestnancov, k strede je z nich zaočkovaných 45 percent. Zvyšná časť dostane vakcínu počas týchto dní.