CSS - Bôrik v Nitrianskom Pravne kompletne zrekonštruujú

Nitrianske Pravno 6. júla (TASR) - Centrum sociálnych služieb (CSS) - Bôrik v Nitrianskom Pravne (okres Prievidza) kompletne zrekonštruujú. Práce by mali stáť viac ako 12 miliónov eur, informoval o tom predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



"Projekt komplexnej rekonštrukcie CSS – Bôrik vstúpil do procesu verejného obstarávania. Ak pôjde všetko, ako má, so samotnou realizáciou by sa mohlo začať už budúci rok," uviedol Baška.



Rekonštrukčné práce sa budú týkať budovy centra, ako i areálu. CSS plánuje zabezpečiť nadstavbu nového obytného podkrovia, ktorá bude riešiť nové ubytovacie jednotky. Do nich sa následne presunú klienti z pôvodných izieb, ktoré podľa platnej legislatívy plošne nevyhovujú. Kapacita zariadenia tak zostane 200 klientov. Súčasťou prác má byť i vybudovanie nového osvetlenia areálu, asanácia čistiarne odpadových vôd, realizácia novej vonkajšej dažďovej kanalizácie, rekonštrukcia spevnených plôch, oddychových zón, vybudovanie novej požiarnej nádrže a nádrže splaškovej kanalizácie.



Centrum postavili a zriadili v októbri 1957 na zhorenisku pôvodnej stavby datovanej do roku 1875, keď ju postavili ako letné sídlo zemana. Do roku 1956, keď budova vyhorela, slúžila viacerým účelom. Pôsobili v nej mníšky rádu sv. Vincenta de Paul, neskôr po druhej svetovej vojne v nej zriadili internátne poľnohospodárske učilište.