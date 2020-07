Centrum sociálnych služieb v Prešove je v karanténe

Prešov 9. júla (TASR) – V Centre sociálnych služieb (CSS) Vita Vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove je v karanténe 112 prijímateľov a 63 zamestnancov. Ďalších 44 pracovníkov je v domácej karanténe. Dôvodom je, že v tomto CSS uplynulý týždeň ordinoval lekár a jeho zdravotná sestra, ktorí boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Pre TASR to za zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj (PSK), potvrdila jeho hovorkyňa Daša Jeleňová.



Ako povedala, v uvedenom CSS v týchto chvíľach nemajú potvrdený žiaden pozitívny prípad na COVID-19, či už u prijímateľa alebo zamestnanca. „V stredu (8. 7.) sme zabezpečili rýchlotesty pre tých prijímateľov a zamestnancov, ktorí boli alebo aj mohli prísť do styku s lekárom a sestrou. Všetky výsledky boli negatívne,“ spresnila.



Počas štvrtka presnejšími PCR testami zatiaľ testovali 63 zamestnancov, ktorí sú toho času v zariadení. V piatok (10. 7.) otestujú všetkých 112 klientov. „V tejto súvislosti sme reagovali veľmi rýchlo aj preto, že odbery vzoriek vykonávajú priamo zamestnanci, ošetrujúce sestry tohto zariadenia, ktoré sme na tento účel vyškolili,“ uviedla Jeleňová s tým, že prvé výsledky PCR testovania by mali byť známe počas piatka. Stav zamestnancov aj prijímateľov podľa PSK pravidelne monitorujú. Kraj označil situáciu za stabilizovanú a pod kontrolou.



V zariadení okrem testovania sprísnili opatrenia. Prijali karanténny režim s vyčlenenými červenými zónami, zákazom návštev, zvýšenou dezinfekciou či doplnením potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov - najmä respirátorov FFP3.



CSS na Volgogradskej ulici poskytuje dva druhy sociálnych služieb. V domove sociálnych služieb ide o starostlivosť ľudí so stupňom odkázanosti V. a VI. formou ambulantnou a pobytovou týždennou a celoročnou. V špecializovanom zariadení ide o sociálne služby v celoročnej pobytovej forme pre osoby so stupňom odkázanosti V. a VI. so zdravotným postihnutím, respektíve Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou a demenciou rôzneho typu etiológie.