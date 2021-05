CSS Nádej v Dolnom Lieskove má nový výťah a spojovaciu chodbu

Dolný Lieskov 21. mája (TASR) – Poskytovanie sociálnych služieb skvalitní v Centre sociálnych služieb Nádej v obci Dolný Lieskov v okrese Považská Bystrica nový výťah a spojovacia chodba. Do vybudovania výťahu a chodby investoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ 124.000 eur.



Ako informovala poverená vedúca odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK Beáta Tichá, moderný výťah vznikol na mieste nevyužívaného komína bývalej kotolne.



„Stavebné práce spočívali v zrušení jednej izby a vybúraní komína. Do výťahu sa dá dostať z nádvoria, pričom na prvom a treťom poschodí je možné vystúpiť z neho v prístavbe zariadenia,“ doplnila Tichá.



Novú spojovaciu chodbu k výťahu pristavali na treťom poschodí a umožňuje prístup do prístavby zariadenia. Zmodernizovaný výťah si pochvaľuje aj riaditeľ zariadenia František Martaus.



„Výrazne sa skvalitnili podmienky poskytovania sociálnych služieb pre našich klientov a zároveň sa uľahčila práca zamestnancom zariadenia,“ uviedol Martaus.