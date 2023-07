V Novom Meste nad Váhom rozšíria spektrum sociálnych služieb

Trenčín 4. júla (TASR) - Centrum sociálnych služieb (CSS) v Novom Meste nad Váhom bude mať dve nové služby - monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci a odľahčovaciu službu. O rozšírení poskytovaných služieb a odbornej pomoci rozhodli na pondelkovom (3. 7.) zasadnutí poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku odľahčovacia služba umožní umiestniť rodinného príslušníka dočasne do zariadenia sociálnych služieb. Za zákonom stanovený poplatok to môžu využiť príbuzní, ktorí idú napríklad na dovolenku, prípadne odcestujú z domova z iných dôvodov.



"Ďalšou sociálnou službou, ktorú zavádzame v CSS Nové Mesto nad Váhom, je služba monitorovania a signalizácie potreby pomoci. Ide o projekt, ktorý TSK získal ako jediný na Slovensku. Keď je človek sám doma, bude monitorovaný a v prípade, že sa mu niečo stane, vďaka monitorovaniu dostane pomoc, ktorá mu môže zachrániť život," doplnil Baška s tým, že službu môžu využívať nielen v Novomestskom a Myjavskom, ale aj v Trenčianskom okrese.



Zdôraznil, že nejde o žiadne videokamery umiestnené v byte, ale o moderný senzorový systém, ktorý v prípade potreby upozorní na potrebu pomoci príbuzných, známych, prípadne samosprávu. V TSK je podľa Bašku do projektu zapojených zatiaľ 100 ľudí, kraj chce projekt rozšíriť na kapacitu 800 ľudí.