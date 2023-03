CT pracovisko v bánovskej nemocnici chcú otvoriť počas druhého polroka

Bánovce nad Bebravou 15. marca (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou plánuje otvoriť nové CT pracovisko počas druhého polroka tohto roka. S prípravou jeho zriadenia začalo zdravotnícke zariadenie ešte vlani, práce podľa neho pokračujú podľa plánu. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



"Priestory sme odovzdali zhotoviteľovi ešte 9. januára. V zmysle schválenej projektovej dokumentácie, ako aj stavebného povolenia už máme za sebou búracie práce a momentálne sa zabezpečuje príprava samotných priestorov, výmena okien a vstupných dverí," uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku, technické a prevádzkové činnosti Vladimír Záborský.



Práce by podľa prvotných predpokladov mal zhotoviteľ ukončiť do júna tohto roka. "Po ukončení prác nás bude, samozrejme, čakať inštalácia samotného prístroja, zariadenia a vybavenia a následne bude pracovisko uvedené do prevádzky," avizoval Záborský.



Novozriadené CT pracovisko, ktoré prinesie pokročilú diagnostickú zobrazovaciu metódu priamo do regiónu, sa bude nachádzať v priestoroch bývalého archívu na prízemí nemocnice.