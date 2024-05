Podozrivé balíky: Colníci našli v zásielke remienky z aligátora

Košice 3. mája (TASR) - Pazúry medveďa baribal a kožené remienky na hodinky z aligátora našli košickí colníci v poštových zásielkach smerujúcich z tretích krajín na územie SR. V oboch prípadoch sa dovážaný tovar nachádza v prílohe Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a na ich dovoz im chýbali potrebné povolenia. Informovala o tom hovorkyňa Colného úradu Košice Katarína Daňková.



"V zásielke z Kanady objavili príslušníci finančnej správy šesť pazúrov a zub medveďa baribal, ktorého prirodzeným domovom je Severná Amerika. Spoločenská hodnota neživého exemplára Ursus americanus, určená podľa kritérií, akými sú biologická, ekologická a kultúrna hodnota, je stanovená na 2000 eur," uviedla Daňková.



V ďalšom balíku natrafili colníci na dva kusy kožených remienkov na hodinky z Veľkej Británie nápadne pripomínajúcich exotického živočícha. Colný úrad preto požiadal Štátnu ochranu prírody SR o ich zatriedenie a tá následne identifikovala, že ide o dva neživé exempláre Alligator mississippiensis. "Tento živočích síce nie je bezprostredne ohrozený vyhubením, avšak pokiaľ by nebol podriadený prísnym opatreniam zabraňujúcim takémuto využívaniu, mohol by sa ním stať. Spoločenská hodnota jedného živočícha je približne 700 eur," skonštatovala hovorkyňa.



Dovoz takéhoto tovaru podlieha podľa Dohovoru CITES povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predložiť colnému úradu pri vstupe do Európskej únie dovozné povolenie vydané Ministerstvom životného prostredia SR a vývozné povolenie vydané výkonným orgánom CITES vo Veľkej Británii. "Keďže tento postup nebol dodržaný, colný úrad dovezený tovar zaistil a následne vydá rozhodnutie o jeho prepadnutí v prospech štátu," informovala Daňková.