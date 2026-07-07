Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. júl 2026Meniny má Oliver
< sekcia Regióny

Kuriózny recidivista: Vlámal sa do domu, opil sa tam a zaspal

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

S recidivistom už sudca nemal zľutovanie a výsledkom jeho opätovného vyčíňania je trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Prípad cudzinca, ktorý pred pár dňami v Banskej Bystrici uprostred noci neváhal hodiť do výkladu podniku dlažobnú kocku, len aby sa dostal k energetickému nápoju, má pokračovanie. Ako na sociálnej sieti informovala banskobystrická krajská polícia, ani nie o 24 hodín znova skončil v rukách policajtov.

„Tentoraz poškodil uzamknuté dvere na rodinnom dome, neoprávnene vnikol dnu, pohostil sa alkoholom a zaspal tam. S recidivistom už sudca nemal zľutovanie a výsledkom jeho opätovného vyčíňania je trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky,“ uviedli policajti.

Za predchádzajúci skutok mu súd uložil trest odňatia slobody na dva mesiace s podmienečným odkladom na 12 mesiacov a prepustil ho na slobodu. Podmienka mu nevydržala ani 24 hodín.
.

Neprehliadnite

IDETE NA TURISTIKU DO HÔR? V týchto lokalitách môže byť silný vietor

Kuffa: Ak mi pri vládnej pripomienke nedá EK za pravdu, odstúpim

Program osemfinále MS v noci z utorka 7. na stredu 8. júla

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda