CUDZINEC UNIKAL HLIADKE: Polícia ho exemplárne potrestala

Žarnovica 27. februára (TASR) - Exemplárny trest dostal podľa polície 41-ročný vodič, ktorý v pondelok 19. februára v Žarnovici nezastavil policajnej hliadke, narazil do služobného auta a odmietol pri kontrole dychovú skúšku. Informovala o banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



Muž, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, nezastavil hliadke, ktorá na Sandrickej ulici v skorých ranných hodinách zastavovala a kontrolovala vozidlá. Pokračoval však rýchlou jazdou v smere do miestnej časti Lukavica, pričom ho policajti prenasledovali a signalizovali na zastavenie vozidla.



Zastavil až pri autobusovej zastávke, kde ho hliadka zablokovala služobným vozidlom. Vtedy sa vodič so svojím vozidlom pohol a narazil do policajného auta. Muž sa pri kontrole odmietol podrobiť dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu a tiež odmietol odber krvi.



"Po vykonaní prvotných procesných úkonov bolo vodičovi vznesené obvinenie za prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a vec bola riešená v tzv. superrýchlom konaní. V priebehu prípravného konania bol dozorujúcou prokurátorkou Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom spracovaný príkaz na zaistenie hnuteľnej veci, vozidla Škoda Octavia," uviedla polícia.



Polícia mužovi uložila trest odňatia slobody vo výmere tri mesiace s podmienečným odkladom na 12 mesiacov, trest zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel po dobu 24 mesiacov a trest prepadnutia veci, a to osobného motorového vozidla, ktoré vodič viedol.