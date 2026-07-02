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Cudzinec v Banskej Bystrici sa obslúžil sám: Zostala po ňom spúšť
Muža vypátrali, obmedzili na osobnej slobode a obvinili z prečinu krádeže vlámaním v súbehu s poškodzovaním cudzej veci.
Autor TASR
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Banská Bystrica 2. júla (TASR) - Cudzinec dostal chuť na energetický nápoj, v stredu (1. 7.) v noci rozbil výklad podniku v Banskej Bystrici a rozhodol sa obslúžiť sám. Pre jednu plechovku spôsobil škodu na rozbitom výklade za 1660 eur. Banskobystrická krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti s tým, že páchateľa majú.
„Cudzinec si zvolil ľahkovážny spôsob, ako sa sám obslúžiť. Zo zeme zdvihol dlažobnú kocku, hodil ju priamo do výkladu miestneho podniku a cez rozbité okno vošiel dnu. Po krátkej poznávacej prechádzke v interiéri si vzal z chladničky energetický nápoj, v pokoji si ho otvoril, napil sa a odišiel. Krádež za symbolické dve eurá, no spúšť v podobe rozbitého výkladu za 1660 eur,“ uviedli policajti.
Muža vypátrali, obmedzili na osobnej slobode a obvinili z prečinu krádeže vlámaním v súbehu s poškodzovaním cudzej veci.
„Cudzinec si zvolil ľahkovážny spôsob, ako sa sám obslúžiť. Zo zeme zdvihol dlažobnú kocku, hodil ju priamo do výkladu miestneho podniku a cez rozbité okno vošiel dnu. Po krátkej poznávacej prechádzke v interiéri si vzal z chladničky energetický nápoj, v pokoji si ho otvoril, napil sa a odišiel. Krádež za symbolické dve eurá, no spúšť v podobe rozbitého výkladu za 1660 eur,“ uviedli policajti.
Muža vypátrali, obmedzili na osobnej slobode a obvinili z prečinu krádeže vlámaním v súbehu s poškodzovaním cudzej veci.