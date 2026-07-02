Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 2. júl 2026Meniny má Berta
< sekcia Regióny

Cudzinec v Banskej Bystrici sa obslúžil sám: Zostala po ňom spúšť

.
Miesto činu. Foto: Polícia

Muža vypátrali, obmedzili na osobnej slobode a obvinili z prečinu krádeže vlámaním v súbehu s poškodzovaním cudzej veci.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 2. júla (TASR) - Cudzinec dostal chuť na energetický nápoj, v stredu (1. 7.) v noci rozbil výklad podniku v Banskej Bystrici a rozhodol sa obslúžiť sám. Pre jednu plechovku spôsobil škodu na rozbitom výklade za 1660 eur. Banskobystrická krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti s tým, že páchateľa majú.

„Cudzinec si zvolil ľahkovážny spôsob, ako sa sám obslúžiť. Zo zeme zdvihol dlažobnú kocku, hodil ju priamo do výkladu miestneho podniku a cez rozbité okno vošiel dnu. Po krátkej poznávacej prechádzke v interiéri si vzal z chladničky energetický nápoj, v pokoji si ho otvoril, napil sa a odišiel. Krádež za symbolické dve eurá, no spúšť v podobe rozbitého výkladu za 1660 eur,“ uviedli policajti.

Muža vypátrali, obmedzili na osobnej slobode a obvinili z prečinu krádeže vlámaním v súbehu s poškodzovaním cudzej veci.

.

Neprehliadnite

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu

Meškalo vám lietadlo? Pomôcť môže cestovné poistenie

Program 16-finále MS v noci zo štvrtka 2. na piatok 3. júla

LEJAKY BIČOVALI SLOVENSKO: Plošne najviac napršalo v týchto krajoch