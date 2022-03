Cudzinecká polícia poskytla dočasné útočisko 3571 utečencom z Ukrajiny

Trenčín 24. marca (TASR) – Na Oddelení cudzineckej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne sa do štvrtka do 15.00 h zaregistrovalo na dočasné útočisko 3571 vojnových utečencov z Ukrajiny. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, v Trenčianskom samosprávnom kraji pracuje jedno oddelenie cudzineckej polície.



„Aktuálne vybavuje oddelenie cudzineckej polície vojnových utečencov sedem dní v týždni od 7.00 do 19.00 h. V priemere vybavíme denne približne 100 cudzincov,“ doplnila Kuzmová.



Podľa hovorkyne mesta Trenčín Eriky Ságovej je aktuálne do vyučovacieho procesu v základných školách v pôsobnosti mesta Trenčín zaradených 76 detí z Ukrajiny, materské školy navštevuje 28 ukrajinských detí.