Streda 8. apríl 2026
Cudzinecká polícia sa v Bratislave presťahuje pre výstavbu nemocnice

Na archívnej snímke Oddelenie cudzineckej polície v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR potvrdilo, že bratislavská cudzinecká polícia sa z Regrútskej ulice vo Vajnoroch presťahuje. Urobí tak pre výstavbu novej národnej nemocnice v tamojšej lokalite. Pre TASR to potvrdil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

„V budúcom sídle Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava stále prebiehajú posledné potrebné úpravy. Zatiaľ nie je rozhodnuté, k akým obmedzeniam sa pristúpi počas sťahovania, verejnosť však budeme včas informovať,“ uviedol Neumann. Podľa bratislavskej mestskej časti Nové Mesto by sa oddelenie malo presťahovať na Račiansku ulicu.

Hovorca ministerstva zároveň poznamenal, že rezort zatiaľ nevie, ako nehnuteľnosť na Regrútskej ulici po odchode policajtov využije. „Ďalšie informácie poskytneme neskôr pri príležitosti oficiálneho otvorenia priestorov,“ avizoval.
