Cudzinecká polícia v Bratislave bude dočasne uzavretá, presúva sa
Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru v Bratislave sa presúva do nových priestorov na Račianskej ulici 62.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru v Bratislave sa presúva do nových priestorov na Račianskej ulici 62. V súvislosti so sťahovaním bude pracovisko pre verejnosť dočasne úplne uzavreté od 11. do 17. mája. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Cudzinci, ktorí boli v uvedenom období objednaní na vybavenie na pôvodnú adresu na Regrútskej ulici č. 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája 2026. Všetky úkony budú vybavené už na novej adrese na Račianskej ulici. O tejto zmene budú dotknuté osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedli pri rezervácii,“ ozrejmili policajti.
Informáciu o zmene adresy dostanú e-mailom aj ostatní klienti, ktorí majú rezervovaný termín po 18. máji a ktorých sa presun týka. Od 18. mája budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese. „Polícia odporúča klientom, aby si pred návštevou skontrolovali aktuálne informácie k svojmu termínu a riadili sa pokynmi uvedenými v doručenej e-mailovej komunikácii,“ dodala polícia.
