< sekcia Regióny
Cudzinecká polícia v Bratislave bude fungovať v nových priestoroch
Polícia odporúča, aby osoby objednané na termín počas mája sledovali pokyny ešte pred samotnou návštevou nového pracoviska.
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Cudzinecká polícia v Bratislave bude od pondelka (18. 5.) fungovať v nových priestoroch na Račianskej 62. Na sociálnej sieti to pripomenula polícia. Cudzinci, ktorí mali rezervované termíny na uplynulý týždeň, keď sa oddelenie sťahovalo, dostali informáciu o nových termínoch.
„Cudzinci, ktorí boli v uvedenom období (11., 13. a 15. mája 2026) objednaní na vybavenie na pôvodnú adresu na Regrútskej ulici číslo 4, majú svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája 2026 a všetky úkony budú vybavené už na novej adrese na Račianskej ulici,“ uviedla polícia.
Ako doplnila, o zmene boli dotknutí klienti informovaní aj e-mailom. Polícia odporúča, aby osoby objednané na termín počas mája sledovali pokyny ešte pred samotnou návštevou nového pracoviska.
„Cudzinci, ktorí boli v uvedenom období (11., 13. a 15. mája 2026) objednaní na vybavenie na pôvodnú adresu na Regrútskej ulici číslo 4, majú svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája 2026 a všetky úkony budú vybavené už na novej adrese na Račianskej ulici,“ uviedla polícia.
Ako doplnila, o zmene boli dotknutí klienti informovaní aj e-mailom. Polícia odporúča, aby osoby objednané na termín počas mája sledovali pokyny ešte pred samotnou návštevou nového pracoviska.