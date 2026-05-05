Utorok 5. máj 2026
Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje na novú adresu

Na archívnej snímke Oddelenie cudzineckej polície v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov na Račianskej ulici. Pre sťahovanie bude pracovisko pre verejnosť dočasne úplne uzavreté od 11. mája do 17. mája. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

„Cudzinci, ktorí boli v období 11., 13. a 15. mája 2026 objednaní na vybavenie na pôvodnú adresu na Regrútskej ulici, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája 2026. Všetky úkony budú vybavené už na novej adrese na Račianskej ulici,“ priblížila Vilhanová. Dodala, že o tejto zmene informujú dotknuté osoby e-mailom, ktorí uviedli pri rezervácii.

Informáciu o zmene adresy podľa hovorkyne dostanú e-mailom aj ostatní klienti, ktorí majú rezervovaný termín po 18. máji a ktorých sa presun týka. Od 18. mája budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese, doplnila.

Polícia zároveň odporúča klientom, aby si pred návštevou skontrolovali aktuálne informácie k svojmu termínu a riadili sa pokynmi uvedenými v doručenej e-mailovej komunikácii.
