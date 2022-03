Cudzinecká polícia v Nitre rozširuje počet pracovísk z troch na sedem

Nitra 9. marca (TASR) – Takmer 400 ľudí z Ukrajiny doteraz požiadalo o poskytnutie dočasného útočiska na Oddelení cudzineckej polície v Nitre. Počet čakajúcich stále narastá, potvrdila polícia. Pracovníci oddelenia preto pridávajú ďalšie stránkové pracoviská, namiesto troch doterajších bude vytvorených sedem pracovísk. Čas na vybavenie by sa tak mal skracovať.



Pri vybavovaní stránok pomáhajú polícii aj traja tlmočníci z ukrajinského jazyka. "Chceli by sme poprosiť ďalších dobrovoľníkov o pomoc pri tlmočení z ukrajinčiny," vyzýva polícia ľudí ovládajúcich ukrajinský jazyk. Prihlásiť sa môžu na Oddelení cudzineckej polície v Nitre na Kalvárskej 2, na telefónnom čísle 0961303201 alebo do súkromnej správy na stránke Polícia SR – Nitriansky kraj na sociálnej sieti.