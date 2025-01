Cudzinecká polícia v Nových Zámkoch má nové priestory

Nové Zámky 14. januára (TASR) - Oddelenie cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v Nových Zámkoch sa presťahovalo do nových priestorov na ulici Slovenského národného povstania. Priestory prešli kompletnou rekonštrukciou, ktorá si vyžiadala náklady zhruba 300.000 eur, informoval Matej Neumann, hovorca Ministerstva vnútra SR.



Pôvodné oddelenie bolo nevhodne situované v obytnej zóne mesta v bezprostrednej blízkosti materskej školy s nedostatočnými priestormi na vybavovanie klientov a bez priestoru vnútornej čakárne. Cudzinci museli na vybavenie čakať pred budovou oddelenia, čo spôsobovalo nespokojnosť u obyvateľov tejto časti mesta.



V rámci rekonštrukcie nových priestorov bolo vybudované nové stránkové pracovisko pre cudzincov i nová čakáreň so sociálnym zariadením pre cudzincov. Rekonštrukciou prešli kancelárske priestory pre výkon služby policajtov vrátane sociálnych zariadení a oddelenie bolo vybavené novým kancelárskym nábytkom.



Dôvodom presťahovania do nových priestorov boli skúsenosti z uplynulých rokov, keď oddelenia cudzineckej polície pociťovali zvýšenie bežnej agendy, ale aj nápory z dôvodu hromadného prílevu odídencov z Ukrajiny a negatívnych dopadov sekundárnej tranzitnej migrácie cez naše územie.



V roku 2012 bolo na oddelení v Nových Zámkoch prijatých celkovo 355 žiadostí cudzincov o niektorý z druhov pobytu na území Slovenskej republiky. V roku 2022 evidovalo 6185 žiadostí, v roku 2023 to bolo 5995 žiadostí a v roku 2024 išlo o 4679 prijatých žiadostí o pobyt.



Počas rokov 2016 až 2021 bol stav sekundárnej nelegálnej migrácie na úrovni 674 riešených cudzincov. Záchyty migrantov v rámci sekundárnej nelegálnej migrácie najvýraznejšie negatívne ovplyvnili činnosť oddelenia v rokoch 2022 až 2023. V tomto období bolo evidovaných 1914 nelegálnych migrantov, v roku 2023 ich počet vzrástol až na 8861.