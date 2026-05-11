Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
< sekcia Regióny

Cudzineckú políciu v Bratislave od pondelka dočasne uzavreli

.
Na archívnej snímke Oddelenie cudzineckej polície v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Polícia dotknutých klientov o zmene informovala aj e-mailom.

Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje na nové miesto na Račianskej ulici. Pracovisko preto od pondelka do 17. mája dočasne uzavreli. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

„Cudzinci, ktorí boli objednaní na vybavenie v dňoch 11., 13. a 15. mája 2026 na pôvodnej adrese Regrútska ulica číslo 4, budú automaticky presunutí na nový termín na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na novej adrese Račianska 62. Od 18. mája 2026 budú všetky služby klientom poskytované výhradne v novom pracovisku cudzineckej polície na Račianskej ulici,“ spresnila.

Polícia dotknutých klientov o zmene informovala aj e-mailom. „Zároveň odporúčame všetkým osobám, ktoré majú rezervovaný termín na cudzineckej polícii počas mesiaca máj, aby pred návštevou pracoviska pravidelne sledovali svoju e-mailovú schránku a riadili sa doručenými pokynmi,“ dodala hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním