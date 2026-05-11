Cudzineckú políciu v Bratislave od pondelka dočasne uzavreli
Polícia dotknutých klientov o zmene informovala aj e-mailom.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje na nové miesto na Račianskej ulici. Pracovisko preto od pondelka do 17. mája dočasne uzavreli. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Cudzinci, ktorí boli objednaní na vybavenie v dňoch 11., 13. a 15. mája 2026 na pôvodnej adrese Regrútska ulica číslo 4, budú automaticky presunutí na nový termín na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na novej adrese Račianska 62. Od 18. mája 2026 budú všetky služby klientom poskytované výhradne v novom pracovisku cudzineckej polície na Račianskej ulici,“ spresnila.
Polícia dotknutých klientov o zmene informovala aj e-mailom. „Zároveň odporúčame všetkým osobám, ktoré majú rezervovaný termín na cudzineckej polícii počas mesiaca máj, aby pred návštevou pracoviska pravidelne sledovali svoju e-mailovú schránku a riadili sa doručenými pokynmi,“ dodala hovorkyňa.
