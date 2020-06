Cukrovar v Seredi vybuduje za 6,7 milióna eur ekologickú tepláreň

Sereď 30. júna (TASR) – Základný kameň novej teplárne poklopali v utorok v seredskom cukrovare za prítomnosti ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽaNO). Slovenské cukrovary ju postavia za 6,7 milióna eur, fungovať by mala podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti Adriána Šedivého už v roku 2021. Pôvodné palivo - hnedouhoľný prach - v nej nahradia ekologickejším zdrojom energie - zemným plynom a bioplynom, čím splní najprísnejšie ekologické normy kladené počas celého procesu výroby potravín.



Zelenšia výroba cukru bude benefitom pre životné prostredie a obyvateľov regiónu, prispeje zároveň k naplneniu ekologického záväzku SR dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v rámci EÚ do roku 2050. "Starú kotolňu uviedli do prevádzky ešte v roku 1962," konštatoval Šedivý. Táto investícia otvára podľa neho cukrovaru v Seredi okno do budúcnosti, je krokom k sebestačnosti Slovenska vo výrobe cukru a krokom k ekologickej výrobe cukru. Bioplyn bude využívať z produkcie cukrovarskej čistiarne odpadových vôd.



Výmena kotolne v Seredi predstavuje najväčšiu investíciu do ekologizácie cukrovarníckeho priemyslu Slovenska za posledných 10 rokov. Je kľúčová aj preto, lebo prichádza v neľahkom období, keď slovenský cukrovarnícky priemysel odoláva dôsledkom zrušených kvót na cukor, hromadeniu prebytkov na európskom trhu a tlaku na ceny.



Cukor sa v Seredi vyrába nepretržite 112 rokov, súčasný majiteľ rakúska, priemyselná spoločnosť Agrana, sa rozhodol podľa Šedivého zvyšovať postupnými krokmi kapacitu závodu. "Pred 15 rokmi sme mali kapacitu zhruba polovičnú," uviedol. Zlepšila sa technologická úroveň výroby a hygienické štandardy, znižovanie prevádzkových nákladov je podľa neho hlavným predpokladom konkurencieschopnosti, a na ten účel má nová kotolňa slúžiť. "Úspešne sme zvládli reštrukturalizačný proces v cukrovarníctve, táto investícia je rozhodujúcim míľnikom cukrovaru," dodal.



Mičovský ocenil počin seredského cukrovaru, ktorý sa bude realizovať, ako zdôraznil, bez finančnej podpory štátu či európskych prostriedkov. Doplnil, že vláda chce hľadať formy podpory, ktoré by pomohli slovenským potravinárom.