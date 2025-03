Analýza: Učitelia v Bratislave čelia nízkym platom

Bratislava 27. marca (TASR) - Učitelia v Bratislave čelia nízkym platom či náročnému a stresujúcemu pracovnému prostrediu. Ukázala to analýza, ktorú realizovalo Centrum vzdelávacích analýz (CVA). Vyplynulo z nej tiež, že triedy v Bratislave sú oproti zvyšku Slovenska plnšie. TASR o tom informoval analytik CVA Michal Rehúš.



„Celoslovensky v roku 2023 dosahovali učiteľské platy v základných školách 120 percent priemernej mzdy. V Prešovskom kraji to bolo dokonca 158 percent priemernej mzdy v tomto kraji. Učiteľky a učitelia v Bratislavskom kraji však zarobili len toľko, koľko je priemerná mzda v tomto kraji,“ priblížil analytik.



Dôsledkom sú finančné ťažkosti a nedostatok učiteľov. Analytička Alexandra Ostertágová spresnila, že až 89 percent bratislavských vyučujúcich v dotazníku uviedlo, že má problém pokryť z platu všetky životné náklady. „A takmer tretina (30 percent) zúčastnených učiteľov a učiteliek základných škôl má popri učiteľstve ešte ďalšiu platenú prácu,“ doplnila.



V súvislosti s počtom detí v triedach analýza ukázala, že zatiaľ čo celoslovensky pripadá na jednu triedu na prvom stupni 17 detí, v Bratislave je to 21. Na druhom stupni je rozdiel o čosi menší, v rámci celého Slovenska pripadá na triedu 19 detí a v Bratislave až 22 detí.



„Neplatí zrejme ani argument, že učiteľky a učitelia v Bratislave majú ľahšie vzdelávacie prostredie. V Bratislave sa síce vzdeláva výrazne menej detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, no oveľa viac detí z cudziny. Takmer každé desiate dieťa v základných školách v Bratislave má cudzinecký pôvod,“ uviedol Rehúš. Učitelia musia podľa neho hľadať spôsoby, ako vyučovať deti, ktoré im dobre nerozumejú a pochádzajú z iného kultúrneho prostredia.



Ako ďalej vyplýva z výsledkov, 89 percent vyučujúcich základných škôl pri práci zažíva stres. „Podľa dvoch tretín (63 percent) má povolanie negatívny vplyv na ich duševné zdravie,“ podotkol Rehúš.



Ostertágová doplnila, že učitelia spomínali, aké všetky povinnosti musia počas dňa plniť. „Nejde len o výučbu. Pre dozory, suplovanie či administratívne úlohy sú počas dňa 'v jednom kole' a často nestíhajú ani hygienické prestávky. Prípravy na hodiny potom robia vo večerných hodinách alebo cez víkendy,“ uzavrela.