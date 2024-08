CVČ v Prievidzi predstaví svoju činnosť na dni otvorených dverí

Prievidza 22. augusta (TASR) - Centrum voľného času (CVČ) v Prievidzi predstaví svoje aktivity na dni otvorených dverí. Zoznámiť sa so záujmovou činnosťou bude môcť verejnosť 2. septembra v priestoroch CVČ, ďalší náhľad poskytne podujatie Krúžkobranie 4. septembra na Námestí slobody. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Záujemcovia si na dni otvorených dverí budú môcť prezrieť priestory CVČ, uvidia aj ukážky z jednotlivých činností a budú sa môcť zapísať do ponúkaných záujmových útvarov.



Prievidzské CVČ podľa jeho riaditeľa Dáriusa Štrbu ponúka širokú paletu záujmových aktivít pre deti už od piatich rokov. "Nechýba tanec, tvorivé dielne, fotografický krúžok, keramika či gymnastika. Do záujmových útvarov sa môžu záujemcovia prihlasovať počas celého roka, stačí si vybrať, vyplniť prihlášku a prísť kedykoľvek medzi nás," doplnil Štrba.



Činnosť CVČ priblížia jeho pracovníci i na Krúžkobraní, ktoré bude 4. septembra od 15.00 h. "Pomáhajú tak deťom a ich rodičom rozhodnúť sa, ktorým krúžkom, záujmovým útvarom či voľnočasovým aktivitám by sa počas nadchádzajúceho školského roka mohli venovať," dodala Krajčiová.