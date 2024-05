Cvičenie pri simulovanej zrážke autobusu preverilo záchranný systém

Zemplínska Teplica 21. mája (TASR) - Spoluprácu operačných stredísk a zložiek integrovaného záchranného systému preverilo v utorok cvičenie pri obci Zemplínska Teplica v okrese Trebišov. Pri simulovanej dopravnej nehode malo dôjsť k čelnej zrážke medzimestského autobusu s osobným autom, pričom autobus s cestujúcimi sa prevrátil.



O cvičení informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že krátko po 9.30 h bolo na všetkých tiesňových linkách integrovaného záchranného systému prijaté oznámenie o takejto nehode. "Na miesto dopravnej nehody boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky. Situáciu komplikovala skutočnosť, že autobus prevrátením sa na bok zablokoval všetky únikové východy a účastníkmi dopravnej nehody je viacero osôb - dôchodcovia, deti, mládež i tehotná žena," popísala situáciu v rámci cvičenia.



Dopravu počas dokumentovania simulovanej nehody na mieste regulovali a odkláňali policajti a zároveň zamedzili vstupu nepovolaným osobám do blízkosti havarovaných vozidiel. Do príchodu posádok rýchlej zdravotnej pomoci poskytovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru zraneným predlekársku prvú pomoc. Jedna osoba z cestujúcich mala na mieste podľahnúť zraneniam. Keďže išlo o cvičenie, následky tejto simulovanej nehody neboli skutočné.



"Je nevyhnutné, aby na mieste akejkoľvek dopravnej nehody postupovali záchranné zložky koordinovane, vo vzájomnej súčinnosti a spolupráci. Aj to bolo jedným z cieľov dnešného cvičenia - precvičiť si akcieschopnosť a preveriť pripravenosť, prenos informácií a spôsob komunikácie medzi jednotlivými zložkami, ktoré sa spolupodieľajú na odstraňovaní následkov takejto udalosti, pri ktorej je účastníkmi väčšie množstvo osôb," uviedla Ivanová.