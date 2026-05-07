Cvičenie v Topoľčanoch preverí pripravenosť na živelnú katastrofu
Témou cvičenia bude odstraňovanie následkov ničivých záplav, následných zosuvov pôdy, ktoré spôsobili zrútenie budov a uviaznutie zranených obyvateľov v nich.
Autor TASR
Topoľčany 7. mája (TASR) - V okrese Topoľčany sa uskutoční šesťdňové medzinárodné cvičenie jednotiek rýchleho nasadenia samaritánskych organizácií. Námetom cvičenia je odstraňovanie následkov živelnej katastrofy. Podujatie Field Training Exercise 2026 sa začne 12. mája a potrvá do 17. mája, informoval veliteľ cvičenia Štefan Julini.
Počas cvičenia budú na odstraňovaní následkov katastrofy spolupracovať samaritánske organizácie zo Slovenska, z Rakúska a Nemecka, Okresný úrad v Topoľčanoch, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre, Modul záchrany pred povodňami s využitím člnov HaZZ. Do cvičenia sa zapojí aj 1. mechanizovaná brigáda Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Topoľčanoch, obec Prašice a Veľké Ripňany.
Témou cvičenia bude odstraňovanie následkov ničivých záplav, následných zosuvov pôdy, ktoré spôsobili zrútenie budov a uviaznutie zranených obyvateľov v nich. Cvičenie bude prebiehať nepretržite v denných i nočných hodinách a je súčasťou prípravy členov samaritánskych jednotiek na zaradenie do záchranných modulov a tímov, ktoré sú následne pripravené zasahovať v krízových oblastiach sveta.
