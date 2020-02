Tekutina, ktorá unikla z bioplynovej stanice, nebola toxická

Čabradský Vrbovok 19. februára (TASR) - Digestát, ktorý vo štvrtok (6. 2.) vytiekol z bioplynovej stanice v Čabradskom Vrbovku v okrese Krupina, pričom stiekol aj do kanála, prechádzajúcim obcou, nebol toxický. Ukázali to výsledky rozborov, ktoré krátko po havárii odobrali policajti. Pre TASR to uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.



Polícia zatiaľ v tejto súvislosti nikoho neobvinila. Príčiny tejto nehody, pri ktorej uniklo asi 3000 metrov kubických (m3) bioodpadu, policajti stále vyšetrujú.



Na zamedzení prieniku uniknutej látky do miestneho potoka Vrbovka a na jej odčerpávaní sa niekoľko dní podieľali desiatky hasičov.