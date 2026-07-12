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CVTI: Odborná verejnosť sa stretne na Letnej škole občianskej vedy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Centrum organizuje podujatie v spolupráci s Ústrednou knižnicou Slovenskej akadémie vied a Ústavom geoniky Akadémie vied Českej republiky.

Autor TASR
Smolenice 12. júla (TASR) - Odborná verejnosť sa stretne od 7. do 11. septembra v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach (okres Trnava) na Letnej škole občianskej vedy. Ide o prvé podujatie svojho druhu na území Slovenskej a Českej republiky. Informovala o tom Stanislava Luptáková z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.

Centrum organizuje podujatie v spolupráci s Ústrednou knižnicou Slovenskej akadémie vied a Ústavom geoniky Akadémie vied Českej republiky. „Tento typ projektov rozvíja vzťah verejnosti k vede, umožňuje vedcom osloviť ľudí a otvoriť diskusiu o relevantných témach, získať alebo spracovať veľké množstvo dát a účastníkom poskytuje príležitosť zvýšiť si vedeckú gramotnosť, nadobudnúť nové zručnosti a prispieť k riešeniu problémov v oblasti svojho záujmu,“ uviedla Zuzana Stožická z CVTI SR.

Cieľom Letnej školy občianskej vedy je rozvíjať v akademickom prostredí aj občianskej spoločnosti kompetencie v oblasti využívania participatívnych metód výskumu, šíriť skúsenosti a prepojiť komunitu praxe občianskej vedy v Českej republike a na Slovensku.
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