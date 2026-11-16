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CVTI: Podujatie Vedecký ambasádor prinesie do Aurelia workshopy aj hry
Účastníkov podujatia čaká taktiež kreatívne AI štúdio, v ktorom sa naučia vytvárať zrozumiteľné a účinné zadania pre nástroje umelej inteligencie.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Podujatie Vedecký ambasádor, ktoré sa bude konať v piatok (20. 11.), prinesie päť workshopov i rodinnú hru do Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave. Je určené žiakom. Organizuje ho Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR v rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z CVTI.
Žiaci sa podujatí oboznámia s pravidlami spoločenskej hry. V hre sa ocitnú pred výzvou pripraviť sa na globálnu katastrofu lepšie ako ostatní. Ak chcú uspieť, musia zostaviť vlastné laboratórium a vybrať správny tím vedcov, ktorý im pomôže zvládnuť náročné situácie.
Účastníkov podujatia čaká taktiež kreatívne AI štúdio, v ktorom sa naučia vytvárať zrozumiteľné a účinné zadania pre nástroje umelej inteligencie. V spolupráci s lektormi si vyskúšajú, ako správna formulácia zadania ovplyvňuje výsledok a ako sa možno poučiť z vlastných chýb.
V SmartLabe žiaci preniknú pri práci s mBotmi do sveta robotiky a programovania. V tvorivej dielni pyrografie si zase vyskúšajú vypaľovanie vlastných motívov do dreva, pri ktorom si precvičia kreativitu, trpezlivosť aj jemnú motoriku.
Ďalším blokom bude komentovaná prehliadka Aurelia.
Žiaci sa podujatí oboznámia s pravidlami spoločenskej hry. V hre sa ocitnú pred výzvou pripraviť sa na globálnu katastrofu lepšie ako ostatní. Ak chcú uspieť, musia zostaviť vlastné laboratórium a vybrať správny tím vedcov, ktorý im pomôže zvládnuť náročné situácie.
Účastníkov podujatia čaká taktiež kreatívne AI štúdio, v ktorom sa naučia vytvárať zrozumiteľné a účinné zadania pre nástroje umelej inteligencie. V spolupráci s lektormi si vyskúšajú, ako správna formulácia zadania ovplyvňuje výsledok a ako sa možno poučiť z vlastných chýb.
V SmartLabe žiaci preniknú pri práci s mBotmi do sveta robotiky a programovania. V tvorivej dielni pyrografie si zase vyskúšajú vypaľovanie vlastných motívov do dreva, pri ktorom si precvičia kreativitu, trpezlivosť aj jemnú motoriku.
Ďalším blokom bude komentovaná prehliadka Aurelia.