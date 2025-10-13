< sekcia Regióny
Prijali návrhy na budúce Zážitkové centrum vedy a planetárium
Súťaž na nové zážitkové centrum vyhlásilo CVTI v júli. Následne ju zverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie a vo vestníku verejného obstarávania.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR prijalo návrhy architektov na budúce Zážitkové centrum vedy a planetárium v Bratislave. Dodalo, že výsledky zverejnia po ich zhodnotení odbornou porotou v najbližších týždňoch. Víťazný model určí, ako bude vyzerať inovatívny priestor na pozemku bratislavskej zoologickej záhrady. TASR o tom informovala špecialistka externej komunikácie CVTI Stanislava Luptáková.
„Teší nás, že odborná komunita reagovala na výzvu aktívne a s veľkým záujmom. Celkovo sme prijali 27 návrhov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Našou ambíciou je vytvoriť priestor, ktorý bude inšpirovať ďalšie generácie k objavovaniu a poznávaniu sveta okolo nás - od mikrosveta až po vesmír,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.
Zážitkové centrum podľa Luptákovej prepojí technológie, kreativitu a vzdelávanie. „Cieľom je na prenajatom pozemku od hlavného mesta SR Bratislavy v bratislavskej zoologickej záhrade vytvoriť interaktívne prostredie, ktoré ponúkne školám, rodinám, turistom a nadšencom vedy moderné výstavné priestory, experimentálne zóny, digitálne planetárium a priestor pre popularizačné aktivity a podujatia,“ spresnila.
Súťaž na nové zážitkové centrum vyhlásilo CVTI v júli. Následne ju zverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie a vo vestníku verejného obstarávania. Podmienkami bolo pripraviť návrh v grafickej podobe a zároveň predložiť fyzický model budúceho centra. Prenájom pozemkov, na ktorých má centrum vzniknúť, schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo koncom minulého roka pre CVTI na 50 rokov za jedno euro ročne.
