Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Regióny

Prijali návrhy na budúce Zážitkové centrum vedy a planetárium

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Súťaž na nové zážitkové centrum vyhlásilo CVTI v júli. Následne ju zverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie a vo vestníku verejného obstarávania.

Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR prijalo návrhy architektov na budúce Zážitkové centrum vedy a planetárium v Bratislave. Dodalo, že výsledky zverejnia po ich zhodnotení odbornou porotou v najbližších týždňoch. Víťazný model určí, ako bude vyzerať inovatívny priestor na pozemku bratislavskej zoologickej záhrady. TASR o tom informovala špecialistka externej komunikácie CVTI Stanislava Luptáková.

Teší nás, že odborná komunita reagovala na výzvu aktívne a s veľkým záujmom. Celkovo sme prijali 27 návrhov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Našou ambíciou je vytvoriť priestor, ktorý bude inšpirovať ďalšie generácie k objavovaniu a poznávaniu sveta okolo nás - od mikrosveta až po vesmír,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.

Zážitkové centrum podľa Luptákovej prepojí technológie, kreativitu a vzdelávanie. „Cieľom je na prenajatom pozemku od hlavného mesta SR Bratislavy v bratislavskej zoologickej záhrade vytvoriť interaktívne prostredie, ktoré ponúkne školám, rodinám, turistom a nadšencom vedy moderné výstavné priestory, experimentálne zóny, digitálne planetárium a priestor pre popularizačné aktivity a podujatia,“ spresnila.

Súťaž na nové zážitkové centrum vyhlásilo CVTI v júli. Následne ju zverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie a vo vestníku verejného obstarávania. Podmienkami bolo pripraviť návrh v grafickej podobe a zároveň predložiť fyzický model budúceho centra. Prenájom pozemkov, na ktorých má centrum vzniknúť, schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo koncom minulého roka pre CVTI na 50 rokov za jedno euro ročne.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fumbi získalo ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025