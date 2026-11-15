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CVTI sprístupní výstavu o premenách vedy pred a po Nežnej revolúcii
Pred rokom 1989 bolo vedecké bádanie obmedzené politickými a spoločenskými podmienkami vtedajšieho režimu.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (17. 11.) v rámci Týždňa vedy a techniky 2026 pripravilo Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR v spolupráci s vedeckými osobnosťami, ktoré majú s týmto obdobím autentické skúsenosti, výstavu s názvom Veda na Slovensku pred a po roku 1989 s podtitulom Ako sa slovenskej vede otvorili dvere do sveta. Výstava bude verejnosti prístupná od 17. novembra v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave a priblíži zmeny, ktorými prešla slovenská veda po páde železnej opony. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z CVTI SR.
Pred rokom 1989 bolo vedecké bádanie obmedzené politickými a spoločenskými podmienkami vtedajšieho režimu. November 1989 vedcom ponúkol možnosť cestovať, slobodne si vymieňať informácie, spolupracovať so zahraničnými pracoviskami a mať prístup k moderným technológiám. Postupne sa menili aj podmienky financovania výskumu a spôsob, akým sa výsledky vedeckej práce dostávali k verejnosti. Výstava poukazuje na to, že premena vedeckého prostredia bola postupný proces, ktorý priniesol nielen nové príležitosti, ale aj výzvy, s ktorými sa slovenská veda vyrovnáva dodnes.
„Sloboda vedeckého bádania, prístup k informáciám či možnosť medzinárodnej spolupráce sú dnes pre nás samozrejmosťou, no pred rokom 1989 to tak nebolo. Prostredníctvom výstavy chceme najmä mladej generácii priblížiť, akým významným dňom je 17. november a ako zásadne spoločenské zmeny ovplyvnili rozvoj slovenskej vedy, a pripomenúť, že sloboda poznávania a otvorenosť svetu sú hodnoty, ktoré si musíme chrániť,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti z CVTI SR Štefánia Bartošová.
Súčasťou otvorenia výstavy bude diskusia s vedeckými osobnosťami, ktoré zažili obdobie pred rokom 1989 aj spoločenské zmeny, ktoré nasledovali po ňom. Vedci, ktorí sa podieľali na príprave výstavy, sa podelia o autentické skúsenosti a ukážu, ako sa v priebehu desaťročí menili podmienky ich práce.
Výstava bude v Zážitkovom centre vedy Aurelium Bratislave prístupná do konca februára 2027. Následne bude putovať do slovenských základných a stredných škôl, kde poslúži ako vzdelávací a popularizačný materiál. Hoci je výstava určená najmä deťom od desiatich rokov, pohľad do nedávnej histórie slovenskej vedy ponúkne aj dospelým návštevníkom.
Pred rokom 1989 bolo vedecké bádanie obmedzené politickými a spoločenskými podmienkami vtedajšieho režimu. November 1989 vedcom ponúkol možnosť cestovať, slobodne si vymieňať informácie, spolupracovať so zahraničnými pracoviskami a mať prístup k moderným technológiám. Postupne sa menili aj podmienky financovania výskumu a spôsob, akým sa výsledky vedeckej práce dostávali k verejnosti. Výstava poukazuje na to, že premena vedeckého prostredia bola postupný proces, ktorý priniesol nielen nové príležitosti, ale aj výzvy, s ktorými sa slovenská veda vyrovnáva dodnes.
„Sloboda vedeckého bádania, prístup k informáciám či možnosť medzinárodnej spolupráce sú dnes pre nás samozrejmosťou, no pred rokom 1989 to tak nebolo. Prostredníctvom výstavy chceme najmä mladej generácii priblížiť, akým významným dňom je 17. november a ako zásadne spoločenské zmeny ovplyvnili rozvoj slovenskej vedy, a pripomenúť, že sloboda poznávania a otvorenosť svetu sú hodnoty, ktoré si musíme chrániť,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti z CVTI SR Štefánia Bartošová.
Súčasťou otvorenia výstavy bude diskusia s vedeckými osobnosťami, ktoré zažili obdobie pred rokom 1989 aj spoločenské zmeny, ktoré nasledovali po ňom. Vedci, ktorí sa podieľali na príprave výstavy, sa podelia o autentické skúsenosti a ukážu, ako sa v priebehu desaťročí menili podmienky ich práce.
Výstava bude v Zážitkovom centre vedy Aurelium Bratislave prístupná do konca februára 2027. Následne bude putovať do slovenských základných a stredných škôl, kde poslúži ako vzdelávací a popularizačný materiál. Hoci je výstava určená najmä deťom od desiatich rokov, pohľad do nedávnej histórie slovenskej vedy ponúkne aj dospelým návštevníkom.