< sekcia Regióny
CVTI už má architektonickú štúdiu Zážitkového centra vedy a planetária
Víťazný súťažný návrh z roku 2025 rozpracoval architekt Štefan Starinský, zmluvný partner CVTI SR, so svojím tímom do podoby architektonickej štúdie.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Nové Zážitkové centrum vedy a planetárium, ktoré má vzniknúť v areáli bratislavskej zoologickej záhrady, dostáva jasnejšie kontúry. Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR prevzalo architektonickú štúdiu, ktorá podrobnejšie rozpracúva víťazný koncept a jeho funkčné riešenie. Po ukončení medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže a uzatvorení zmluvy s víťazmi sa tak projekt dostáva do ďalšej fázy prípravy. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z CVTI SR.
Víťazný súťažný návrh z roku 2025 rozpracoval architekt Štefan Starinský, zmluvný partner CVTI SR, so svojím tímom do podoby architektonickej štúdie. Tá prináša podrobnejší pohľad na architektonické riešenie budovy, jej vnútorné usporiadanie a začlenenie do prostredia zoologickej záhrady v Bratislave. Zároveň vytvára základ pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.
Architektonická štúdia ďalej rozvíja pôvodný súťažný koncept do konkrétneho priestorového, dispozičného a prevádzkového riešenia. Dôležitou súčasťou návrhu je usporiadanie jednotlivých prevádzok a návštevníckych trás. Okrem interaktívnych expozícií a planetária štúdia rozpracúva kongresové a vzdelávacie priestory aj vonkajšie pobytové plochy. Osobitná pozornosť je venovaná prirodzenému svetlu a jeho pôsobeniu v priestore. Kruhové otvory, átriá a presklené plochy privádzajú denné svetlo do interiéru, kde jeho postupné premeny pripomínajú plynutie času.
Štúdia zároveň rozpracúva energetickú koncepciu založenú na vzájomnom prepojení jednotlivých častí budovy. Návrh počíta s využívaním odpadového tepla z technológie LED planetária na vykurovanie ďalších priestorov, s tepelnými čerpadlami, rekuperáciou energie a fotovoltickými panelmi integrovanými do strešných plôch. Cieľom je vytvoriť energeticky efektívnu budovu, v ktorej sú architektonické a technologické riešenia súčasťou jedného premysleného celku s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť prevádzky. „Odovzdaním architektonickej štúdie sme naplnili ďalší zo zmluvne stanovených míľnikov projektu. Ak chceme v mladých ľuďoch prebúdzať záujem o vedu a technológie, musíme im vytvárať príležitosti, kde ich môžu spoznávať vlastnou skúsenosťou. Verím, že nové centrum sa stane miestom, ktoré bude podnecovať zvedavosť, rozvíjať talent a motivovať ďalšie generácie k objavovaniu,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.
Nasledovať bude rozpracovanie projektovej dokumentácie a ďalšie kroky potrebné na zabezpečenie realizácie zámeru. Príprave architektonickej štúdie predchádzala medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, ktorej výsledky CVTI SR predstavilo v decembri 2025. Do súťaže bolo prihlásených celkovo 27 návrhov zo Slovenska a zo zahraničia.
Cieľom nového centra vedy a planetária je vytvoriť moderný priestor, ktorý prepojí vedecké poznanie s interaktívnym vzdelávaním. Jeho súčasťou majú byť interaktívne expozície, digitálne planetárium a priestory na vzdelávacie a popularizačné aktivity. Centrum bude určené školám, rodinám s deťmi aj širokej verejnosti.
Realizácia samotnej výstavby je podľa CVTI SR predbežne plánovaná na roky 2028/2029 a bude závisieť od zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov a splnenia ďalších podmienok projektovej prípravy.
Víťazný súťažný návrh z roku 2025 rozpracoval architekt Štefan Starinský, zmluvný partner CVTI SR, so svojím tímom do podoby architektonickej štúdie. Tá prináša podrobnejší pohľad na architektonické riešenie budovy, jej vnútorné usporiadanie a začlenenie do prostredia zoologickej záhrady v Bratislave. Zároveň vytvára základ pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.
Architektonická štúdia ďalej rozvíja pôvodný súťažný koncept do konkrétneho priestorového, dispozičného a prevádzkového riešenia. Dôležitou súčasťou návrhu je usporiadanie jednotlivých prevádzok a návštevníckych trás. Okrem interaktívnych expozícií a planetária štúdia rozpracúva kongresové a vzdelávacie priestory aj vonkajšie pobytové plochy. Osobitná pozornosť je venovaná prirodzenému svetlu a jeho pôsobeniu v priestore. Kruhové otvory, átriá a presklené plochy privádzajú denné svetlo do interiéru, kde jeho postupné premeny pripomínajú plynutie času.
Štúdia zároveň rozpracúva energetickú koncepciu založenú na vzájomnom prepojení jednotlivých častí budovy. Návrh počíta s využívaním odpadového tepla z technológie LED planetária na vykurovanie ďalších priestorov, s tepelnými čerpadlami, rekuperáciou energie a fotovoltickými panelmi integrovanými do strešných plôch. Cieľom je vytvoriť energeticky efektívnu budovu, v ktorej sú architektonické a technologické riešenia súčasťou jedného premysleného celku s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť prevádzky. „Odovzdaním architektonickej štúdie sme naplnili ďalší zo zmluvne stanovených míľnikov projektu. Ak chceme v mladých ľuďoch prebúdzať záujem o vedu a technológie, musíme im vytvárať príležitosti, kde ich môžu spoznávať vlastnou skúsenosťou. Verím, že nové centrum sa stane miestom, ktoré bude podnecovať zvedavosť, rozvíjať talent a motivovať ďalšie generácie k objavovaniu,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.
Nasledovať bude rozpracovanie projektovej dokumentácie a ďalšie kroky potrebné na zabezpečenie realizácie zámeru. Príprave architektonickej štúdie predchádzala medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, ktorej výsledky CVTI SR predstavilo v decembri 2025. Do súťaže bolo prihlásených celkovo 27 návrhov zo Slovenska a zo zahraničia.
Cieľom nového centra vedy a planetária je vytvoriť moderný priestor, ktorý prepojí vedecké poznanie s interaktívnym vzdelávaním. Jeho súčasťou majú byť interaktívne expozície, digitálne planetárium a priestory na vzdelávacie a popularizačné aktivity. Centrum bude určené školám, rodinám s deťmi aj širokej verejnosti.
Realizácia samotnej výstavby je podľa CVTI SR predbežne plánovaná na roky 2028/2029 a bude závisieť od zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov a splnenia ďalších podmienok projektovej prípravy.