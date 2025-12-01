Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Cyklista, jazdiaci v protismere, sa zrazil s autom

Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Podľa doposiaľ zistených informácií 58-ročný cyklista jazdil v protismere.

Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Medzi pezinskou Malackou cestou a obcou Vinosady v okrese Pezinok došlo uplynulý piatok k nehode auta a cyklistu, ktorý jazdil v protismere. Vodič auta nebol pod vplyvom alkoholu. U cyklistu nariadila polícia odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu, nakoľko bol so zraneniami prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Podľa doposiaľ zistených informácií 58-ročný cyklista jazdil v protismere a z dôvodu nedostatočného venovania sa vedeniu bicykla narazil do osobného motorového vozidla značky Seat idúceho v smere z Pezinka do obce Vinosady,“ priblížili policajti. Dodali, že dopravná nehoda je štádiu objasňovania.


.

