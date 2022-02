Cyklista mal ráno pri nehode v krvi 2,5 promile alkoholu

Trakovice 14. februára (TASR) - Cyklistu, ktorý mal v krvi viac ako 2,5 promile alkoholu, zrazila v ranných hodinách v pondelok na ceste z Trakovíc do Malženíc v okrese Hlohovec 34-ročná vodička. Muža odviezli po nehode záchranári do nemocnice na vyšetrenie. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Muž vo veku 38 rokov, ktorý išiel na bicykli do práce, nedal pri prejazde križovatky prednosť autu Ford Fiesta, ktoré išlo po hlavnej ceste. Vodička sa už cyklistovi nedokázala vyhnúť a narazila do zadnej časti jeho bicykla. U vodičky dychová skúška alkohol nepotvrdila," priblížila hovorkyňa.