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Cyklista narazil do múru, v dychu mal takmer tri promile alkoholu

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Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Cyklista jazdil po ceste III/1225, nezvládol riadenie, stratil rovnováhu, vyšiel mimo jazdného pruhu na chodník a narazil do múru oplotenia.

Autor TASR
Trenčín 9. júna (TASR) - Takmer tri promile alkoholu v dychu namerali policajti 37-ročnému cyklistovi po tom, ako s elektrickým bicyklom narazil do kamenného múru oplotenia rodinného domu v Trenčianskom okrese. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Cyklista jazdil po ceste III/1225, nezvládol riadenie, stratil rovnováhu, vyšiel mimo jazdného pruhu na chodník a narazil do múru oplotenia. Následne spolu s bicyklom spadol na zem.

„Cyklistu podrobili policajti dychovej skúške, v dychu mu namerali 2,85 promile alkoholu. Pri nehode utrpel viaceré zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice a odborné lekárske ošetrenie,“ informovala hovorkyňa.



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