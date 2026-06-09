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Cyklista narazil do múru, v dychu mal takmer tri promile alkoholu
Cyklista jazdil po ceste III/1225, nezvládol riadenie, stratil rovnováhu, vyšiel mimo jazdného pruhu na chodník a narazil do múru oplotenia.
Autor TASR
Trenčín 9. júna (TASR) - Takmer tri promile alkoholu v dychu namerali policajti 37-ročnému cyklistovi po tom, ako s elektrickým bicyklom narazil do kamenného múru oplotenia rodinného domu v Trenčianskom okrese. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Cyklista jazdil po ceste III/1225, nezvládol riadenie, stratil rovnováhu, vyšiel mimo jazdného pruhu na chodník a narazil do múru oplotenia. Následne spolu s bicyklom spadol na zem.
„Cyklistu podrobili policajti dychovej skúške, v dychu mu namerali 2,85 promile alkoholu. Pri nehode utrpel viaceré zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice a odborné lekárske ošetrenie,“ informovala hovorkyňa.
Cyklista jazdil po ceste III/1225, nezvládol riadenie, stratil rovnováhu, vyšiel mimo jazdného pruhu na chodník a narazil do múru oplotenia. Následne spolu s bicyklom spadol na zem.
„Cyklistu podrobili policajti dychovej skúške, v dychu mu namerali 2,85 promile alkoholu. Pri nehode utrpel viaceré zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice a odborné lekárske ošetrenie,“ informovala hovorkyňa.