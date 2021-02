Cyklista po zrážke s autom v Nemšovej utrpel ťažké zranenia

Nemšová 25. februára (TASR) - Ťažké zranenia utrpel v stredu (24.2.) popoludní 68-ročný cyklista po zrážke s osobným autom na kruhovom objazde v Nemšovej. Pod nehodu sa podpísalo nedodržanie protipandemických opatrení, keď 17-ročný vodič spolu s ďalšími troma mladými ľuďmi si napriek zákazu vychádzania vyrazili z okresu Púchov do Trenčína. Informovala o tom vo štvrtok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Osobné motorové vozidlo BMW riadil 17-ročný vodič z okresu Púchov. Spolu s ním boli vo vozidle ďalší traja mladí ľudia vo veku 18, 18 a 16 rokov. Podľa doterajších zistení do kruhového objazdu ako prvý vošiel 68-ročný cyklista a za ním vozidlo BMW. Vodič však cyklistu predišiel zľava a skrížil dráhu jeho jazdy, v dôsledku čoho došlo k ich zrážke," opísali policajti.



Cyklista po zrážke s vozidlom spadol na vozovku a zranil sa. Vozidlo však pokračovalo v ceste ďalej. Po krátkom čase ho zastavila policajná hliadka. V tom čase už za volantom sedel 18-ročný mladík. "Policajti však zistili, že v čase nehody za volantom sedel 17-ročný mladík. Ten sa po počiatočnom zapieraní policajtom priznal, že v čase zrážky šoféroval práve on," doplnila polícia.



Dopravní policajti podrobili oboch účastníkov nehody dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny. Škoda na vozidle a bicykli nebola vysoká, avšak cyklista sa podľa vyjadrenia lekára zo zranení, ktoré pri nehode utrpel, bude liečiť dva mesiace. "V predmetnej veci už dopravní policajti začali trestné stíhanie, a to veci prečinu ublíženia na zdraví. Miera zavinenia dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania," dodala polícia.