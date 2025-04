OPITÝ CYKLISTA: V Bánovciach nad Bebravou nedal prednosť autu

Bánovce nad Bebravou 14. apríla (TASR) - Cyklista pod vplyvom alkoholu spôsobil v nedeľu (13. 4.) popoludní v Bánovciach nad Bebravou dopravnú nehodu. Po zrážke s osobným autom utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



„Štyridsaťdvaročný cyklista viedol bicykel po vedľajšej ceste a pri prechádzaní na hlavnú cestu nedal prednosť vozidlu Ford Fiesta, ktoré viedla 68-ročná vodička. Cyklista prednou časťou svojho bicykla narazil do ľavej prednej časti vozidla a spadol na zem,“ opísala Klenková.



Cyklistu policajti podľa nej podrobili dychovej skúške, ktorá sa skončila s pozitívnym výsledkom merania, a to 1,32 mg/l, čo predstavuje 2,75 promile alkoholu v dychu. „Vodička sa takisto podrobila dychovej skúške, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom merania,“ doplnila.



Škodu na osobnom aute následkom nehody vyčíslili na približne 1200 eur a na bicykli na približne 300 eur.