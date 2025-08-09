Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cyklistka spadla počas zjazdu z chaty v Žiarskej doline, je zranená

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry - Žiarska dolina ju po príchode na miesto udalosti ošetrili.

Autor TASR
Žiar 9. augusta (TASR) - Horskí záchranári boli v piatok (8. 8.) privolaní k 59-ročnej slovenskej cyklistke, ktorá pri zjazde z chaty v Žiarskej doline spadla z bicykla na asfaltovej ceste a pádom si privodila tržné poranenia tváre, končatín a chvíľami bola mierne dezorientovaná. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

„Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry - Žiarska dolina ju po príchode na miesto udalosti vyšetrili, ošetrili a následne transportovali do ústia doliny, kde bola s podozrením na otras mozgu odovzdaná do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ spresnili zásah z HZS.
