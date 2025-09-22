Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. september 2025Meniny má Móric
Cyklista útočil nožom: Pátrajú po ňom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Muž bol prevezený na ošetrenie do nemocnice.

Autor TASR
Piešťany 22. septembra (TASR) - Polícia aktuálne pátra po neznámom útočníkovi na bicykli, ktorý mal pri rieke Váh v Piešťanoch napadnúť 59-ročného muža a nožom ho poraniť na chrbte. TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Muž bol podľa jej slov prevezený na ošetrenie do nemocnice. „Policajti sa prípadom začali ihneď zaoberať a po osobe podozrivej z útoku intenzívne pátrame. Na miesto boli vyslaní policajti poriadkovej aj kriminálnej polície. Bližšie informácie poskytneme, len čo to situácia dovolí,“ priblížila.


