Cyklista útočil nožom: Pátrajú po ňom
Muž bol prevezený na ošetrenie do nemocnice.
Autor TASR
Piešťany 22. septembra (TASR) - Polícia aktuálne pátra po neznámom útočníkovi na bicykli, ktorý mal pri rieke Váh v Piešťanoch napadnúť 59-ročného muža a nožom ho poraniť na chrbte. TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Muž bol podľa jej slov prevezený na ošetrenie do nemocnice. „Policajti sa prípadom začali ihneď zaoberať a po osobe podozrivej z útoku intenzívne pátrame. Na miesto boli vyslaní policajti poriadkovej aj kriminálnej polície. Bližšie informácie poskytneme, len čo to situácia dovolí,“ priblížila.
