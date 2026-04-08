Streda 8. apríl 2026
Cyklista v Bratislave nafúkal takmer dve promile

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Autor TASR
Bratislava 8. apríl (TASR) - Policajná hliadka počas kontroly vo štvrtok 2. apríla zastavila na Mierovej ulici v Bratislave 44-ročného cyklistu. Počas kontroly nafúkal takmer dve promile. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská krajská polícia.

Cyklistovi zakázali ďalšiu jazdu. „Svoj bicykel tak musel do cieľa dotlačiť. O ďalšom postupe rozhodne správny orgán,“ napísali policajti.

Polícia upozorňuje, že cyklista, ktorý sa pohybuje v obci alebo na cestičke pre cyklistov, nemôže pri kontrole nafúkať viac ako 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu. Mimo zastavaného územia obce platí pre cyklistov nulová tolerancia alkoholu v dychu.

