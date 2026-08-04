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Cyklista vošiel do dráhy električky: Polícia žiada verejnosť o pomoc

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Snímka z miesta incidentu. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Cyklista z miesta udalosti odišiel.

Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Bratislavská polícia prosí verejnosť o pomoc pri objasnení okolností udalosti, ktorá sa stala 21. júla približne o 13.46 h na električkovej trati na Jantárovej ceste v Bratislave.

„Podľa doposiaľ zistených informácií tam neznámy cyklista viedol bicykel od Bosákovej ulice smer Farského, kde na mieste na prechádzanie cez električkovú trať náhle vošiel do jazdnej dráhy električky MHD smerujúcej od Starého mosta,“ priblížili policajti na sociálnej sieti. Dodali, že pri prudkom zabrzdení električky, ktoré si situácia vyžiadala, sa zranil jeden z cestujúcich. Cyklista z miesta udalosti odišiel.

Polícia preto vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti muža na bicykli, aby ju kontaktovali na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou správy na sociálnej sieti.


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