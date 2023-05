Cyklisti budú mať v Piešťanoch povolený vjazd na pešiu zónu

Piešťany 27. mája (TASR) – Mesto Piešťany sa rozhodlo na skúšobné obdobie, počas mesiaca jún, zrušiť zákaz vstupu cyklistom na pešiu zónu. Cyklisti budú môcť od 1. júna vstupovať na pešiu zónu ráno od 5.00 do 10.00 h, teda v čase, kedy majú povolený vstup aj zásobovacie vozidlá. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Po osadení dopravných značiek sa pešia zóna stane spoločnou komunikáciou pre chodcov aj cyklistov. Vedenie mesta sa rozhodlo k tomuto opatreniu pristúpiť v čase trvania národnej kampane Do práce na bicykli, kedy sa očakáva zvýšená frekvencia pohybu cyklistov po meste.



"Cyklisti budú môcť využívať celú šírku pešej zóny. V najbližších dňoch budeme občanov informovať o zásadách, ktoré treba počas jazdy po pešej zóne dodržiavať," uviedol referent dopravy a technickej infraštruktúry Viliam Černý.



Téma bicyklov na pešej zóne rezonuje v Piešťanoch už dlho. "Skúsenosti okolitých miest za posledné roky nám ukazujú, že cyklisti do centra mesta patria. Piešťany sú predsa aj mestom bicyklov. Kľúčom k úspechu je vzájomná ohľaduplnosť chodcov a cyklistov," doplnil primátor mesta Peter Jančovič.



Po skončení skúšobnej lehoty vedenie mesta spolu s mestskou políciou vyhodnotí situáciu. Pokiaľ nedôjde ku žiadnym kolíziám či nehodám, bude sa zvažovať otvorenie pešej zóny cyklistom počas celého dňa.