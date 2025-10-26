< sekcia Regióny
Cyklisti sa v Nitre vydajú na halloweenskú hromadnú jazdu mestom
Cieľom spoločnej jazdy je upozorniť na problémy v doprave, ktorým musia cyklisti čeliť a zároveň spropagovať mestskú cyklistiku.
Autor TASR
Nitra 26. októbra (TASR) - Občianska cyklistická iniciatíva Critical Mass Nitra pripravuje halloweenskú jazdu mestom. Ako uviedli organizátori, konať sa bude 31. októbra so štartom o 18.00 h na Svätoplukovom námestí. Na hromadnej jazde cyklistov cez Nitru nebudú chýbať masky, svetlá a hudba.
„Ak niekto nestihne prísť včas na štart, môže našu jazdu sledovať online cez aplikáciu a kedykoľvek sa pripojiť. Pripomíname, že ide o neorganizovanú jazdu, na ktorej sa každý zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Jazdíme pre radosť z pohybu, pre prírodu, spoločnosť, slobodu a preto, že môžeme,“ pripomenuli organizátori.
Podujatie s názvom Critical Mass vzniklo v San Franciscu v roku 1992. Cieľom spoločnej jazdy je upozorniť na problémy v doprave, ktorým musia cyklisti čeliť a zároveň spropagovať mestskú cyklistiku. Hromadné jazdy Critical Mass sú organizované vo viac ako 300 mestách vo svete.
„Nie je to len jazda. Je to vyjadrenie. Ukazujeme, že cyklisti patria na cesty a zaslúžia si bezpečný priestor. Jazdíme na bicykloch v dobrom technickom stave a s ohľadom na ostatných účastníkov premávky,“ zdôraznili organizátori podujatia.
