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Cyklisti si môžu vyskúšať vinohradnícky cyklookruh trnavským regiónom
Trasa je navrhnutá tak, aby bola bezpečná a zároveň ponúkla autentický zážitok z krajiny, ktorá je s vinohradníctvom spätá stáročia.
Autor TASR
Trnava 6. júna (TASR) - V okolí Trnavy vznikol nový vinohradnícky cyklookruh, ktorý prepája vinohradnícke obce, krásy Malých Karpát aj miesta spojené s miestnou gastronómiou. Takmer 68-kilometrový okruh spája Trnavu s jedenástimi obcami. Verejnosť si ho môže prvý raz vyskúšať už počas soboty, informoval odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Trasa je navrhnutá tak, aby bola bezpečná a zároveň ponúkla autentický zážitok z krajiny, ktorá je s vinohradníctvom spätá stáročia. Účastníci si môžu v rámci sobotnej cyklojazdy vybrať spoločnú organizovanú jazdu bicyklom alebo môžu absolvovať trasu individuálne vlastným tempom.
Na výber je kratší 32,5-kilomtrový úsek pre začiatočníkov a 52,8 kilometra dlhý úsek pre skúsenejších cyklistov. Minulý rok sa na podujatí zúčastnilo približne 650 záujemcov. „Cyklojazda je skvelý spôsob, ako novú trasu predstaviť ľuďom. Podujatie ponúka výbornú príležitosť pre domácich, ale aj návštevníkov zo vzdialenejších miest, aby objavili nové miesta a trasy,“ dodala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Spoločný štart sa uskutoční zo Sadu Antona Bernoláka v Trnave o 10.00 h, účastníci však môžu vyštartovať aj neskôr, individuálne. Na trase budú do 14.00 h prítomní koordinátori, ktorí pomôžu s navigáciou i pri drobných problémoch s bicyklom. Účastníci budú mať k dispozícii aj dve informačno-občerstvovacie miesta.
Trasa je navrhnutá tak, aby bola bezpečná a zároveň ponúkla autentický zážitok z krajiny, ktorá je s vinohradníctvom spätá stáročia. Účastníci si môžu v rámci sobotnej cyklojazdy vybrať spoločnú organizovanú jazdu bicyklom alebo môžu absolvovať trasu individuálne vlastným tempom.
Na výber je kratší 32,5-kilomtrový úsek pre začiatočníkov a 52,8 kilometra dlhý úsek pre skúsenejších cyklistov. Minulý rok sa na podujatí zúčastnilo približne 650 záujemcov. „Cyklojazda je skvelý spôsob, ako novú trasu predstaviť ľuďom. Podujatie ponúka výbornú príležitosť pre domácich, ale aj návštevníkov zo vzdialenejších miest, aby objavili nové miesta a trasy,“ dodala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Spoločný štart sa uskutoční zo Sadu Antona Bernoláka v Trnave o 10.00 h, účastníci však môžu vyštartovať aj neskôr, individuálne. Na trase budú do 14.00 h prítomní koordinátori, ktorí pomôžu s navigáciou i pri drobných problémoch s bicyklom. Účastníci budú mať k dispozícii aj dve informačno-občerstvovacie miesta.