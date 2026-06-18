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Cyklisti v Nitre sa zídu na raňajkách, budú ich čakať na mostoch
Účastníkov cyklistických raňajok čaká ranná káva a malé pohostenie.
Autor TASR
Nitra 18. júna (TASR) - Cyklisti v Nitre sa v pondelok 22. júna môžu naraňajkovať priamo v meste. V rámci kampane s názvom Cajgluj do práce a zastav sa na raňajky pre nich občerstvenie pripraví iniciatíva Critical Mass Nitra i Nitriansky samosprávny kraj.
Ako informovali organizátori, cykloraňajky sa budú podávať na Univerzitnom a Chrenovskom moste od 6.00 do 9.00 h. „Stretnú sa tu cyklisti všetkých vekov, ranné vtáčatá, študenti, pracujúci aj víkendoví jazdci. Každý, kto miluje pohyb, slobodu a pocit, že mesto patrí ľuďom, nie autám,“ avizuje iniciatíva Critical Mass.
Účastníkov cyklistických raňajok čaká ranná káva a malé pohostenie. „Bude to ranná zastávka, ktorá každému dobije baterky ešte skôr, než sa mesto naplno prebudí. Ponúkne pohodovú atmosféru, úsmevy, dobrú energiu a spoločnosť ľudí, ktorí veria, že Nitra môže byť ešte príjemnejším mestom pre život,“ doplnili organizátori.
Ako informovali organizátori, cykloraňajky sa budú podávať na Univerzitnom a Chrenovskom moste od 6.00 do 9.00 h. „Stretnú sa tu cyklisti všetkých vekov, ranné vtáčatá, študenti, pracujúci aj víkendoví jazdci. Každý, kto miluje pohyb, slobodu a pocit, že mesto patrí ľuďom, nie autám,“ avizuje iniciatíva Critical Mass.
Účastníkov cyklistických raňajok čaká ranná káva a malé pohostenie. „Bude to ranná zastávka, ktorá každému dobije baterky ešte skôr, než sa mesto naplno prebudí. Ponúkne pohodovú atmosféru, úsmevy, dobrú energiu a spoločnosť ľudí, ktorí veria, že Nitra môže byť ešte príjemnejším mestom pre život,“ doplnili organizátori.