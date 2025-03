Myjava 30. marca (TASR) - Cyklistická sezóna v Myjave sa začne spoločnou cyklojazdou, ktorá je určená pre všetky vekové kategórie. Uskutoční sa 26. apríla o 14.00 h pri mestskom úrade, odkiaľ sa účastníci jazdy vyberú smerom do Brestovca a postupne zídu k lyžiarskemu vleku v Starej Myjave. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.



Pri lyžiarskom vleku je naplánovaná prestávka v odhadovanom čase od 15.30 h do 16.00 h. „Pri zjazdovke bude pre cyklistov pripravené občerstvenie, servis bicyklov a dozvedia sa aj niečo o vízii nového bikeparku v areáli strediska,“ uviedol hovorca. Po prestávke bude jazda pokračovať do Myjavy a jej cieľ bude okolo 17.00 h v bikeparku na Novomestskej ulici.



Na podujatie sa možno prihlásiť prostredníctvom QR kódu na priloženom plagáte najneskôr do 25. apríla. „Prihlasovanie má najmä informačný charakter, aby organizátori vedeli, s akou účasťou majú počítať, a tomu prispôsobili realizáciu jazdy,“ doplnil Hrin.