Cyklistická súťaž prináša 18 tipov na cyklovýlety rôznej náročnosti

Prešov 4. júna (TASR) - Kampaň Dovolenka na "bajku" po Prešovskom kraji prináša formou súťaže 18 tipov na cyklovýlety a cyklistické podujatia v kraji. Trasy sú určené pre rekreačných aj skúsených cyklistov. Na webovej stránke o tom informuje Prešovský samosprávy kraj (PSK), ktorý ju pripravil spolu s Krajskou organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



"Kampaňou chceme ukázať možno trochu neobjavené zákutia nášho kraja, ktorých tu máme neúrekom a ktoré sa oplatí objaviť. A taktiež verejnosť presvedčiť, že dovolenka sa dá absolvovať aj inak, ako sú možno zvyknutí, a to doma v našom kraji a na dvoch kolesách. V prírode, na rozhľadniach, cyklistických chodníkoch a všeobecne cyklovýletoch," povedal predseda PSK Milan Majerský. Podľa jeho slov sa prvý ročník podujatia osvedčil a vnímali ho aj ako motiváciu, aby na bicykle prilákali ďalších ľudí.



Ku každej trase je priradený jej popis vrátane náročnosti, dĺžky trasy, času a informácie o prevýšení. Pripravených je dokopy 225 kilometrov cyklotrás a niekoľko tisíc výškových metrov.



"Cyklisti sa môžu tešiť na zaujímavé trasy, ktoré môžu spojiť s návštevou turistických atraktivít v okolí. Vybrali sme napríklad Vodopády Starý mlyn pri Nižnom Slavkove, kryptu s ostatkami vojakov z prvej svetovej vojny v Osadnom, hrad Zborov pri Bardejove, kostolík vysídlenej obce Trepec pri Domaši alebo novú vyhliadkovú vežu Malkovská hôrka neďaleko Prešova," priblížil riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško s tým, že nechýbajú ani ďalšie lokality z Vysokých Tatier, Levočských vrchov, Pienin, Čergova, Bukovských či Slanských vrchov.



Cyklisti sa môžu zapojiť do súťaže tak, že sa v lokalite odfotia so súťažným odznakom na bicykli. Odznaky si vyzdvihnú na niektorom z piatich výdajných miest v PSK. Pre každého, kto prejde minimálne sedem lokalít, je pripravený cyklistický balíček. Návštevu troch lokalít zapojených v kampani je možné nahradiť návštevou maximálne troch cyklopodujatí prebiehajúcich na území PSK.



Súťaž sa začala v júni a potrvá do 1. októbra. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke KOCR alebo cyklo.psk.sk.