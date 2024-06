Cyklistické preteky budú sprevádzať dopravné obmedzenia v centre Nitry

Nitra 26. júna (TASR) - Mesto Nitra upozorňuje na dopravné obmedzenia, ktoré budú vo štvrtok (27. 6.) sprevádzať medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska. Dopravné obmedzenia zasiahnu najmä centrum mesta, no ovplyvnia dopravu v celej Nitre. Zasiahnu aj autobusové spoje, skonštatoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Druhá etapa pretekov sa začne v Nitre vo štvrtok na pravé poludnie, smerovať bude k zámku v Hlohovci. V deň prejazdu Nitrou bude v čase od štvrtej hodiny ráno do 13.00 h uzavretá časť Farskej ulice v úseku od križovatky Farská - Školská po Palárikovu ulicu, informoval Holúbek. Školskou ulicou budú môcť autá jazdiť, avšak v opačnom smere ako v súčasnosti. Z Farskej sa po Školskej vodiči dostanú na Piaristickú ulicu.



Doplnil, že parkovanie aktuálne nie je možné na parkovisku na Wilsonovom nábreží, zákaz parkovania potrvá do 27. júna do 13.00 h. Vo štvrtok v čase od 4.00 do 13.00 h nebude možné zaparkovať ani na Palárikovej ulici a na Štefánikovej triede.



Zmeny sa podľa Holúbka dotknú aj autobusov mestskej dopravy. Vo štvrtok od štvrtej rána do 13.00 h bude vylúčená mestská hromadná doprava z Palárikovej a zo Štefánikovej v úseku od pešej zóny po hlavnú križovatku. Dočasne budú zrušené aj niektoré zastávky MHD v tejto lokalite.