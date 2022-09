Cyklistické preteky obmedzia dopravu v okresoch Prievidza, Partizánske

Prievidza/Partizánske 14. septembra (TASR) - Pelotón medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa bude vo štvrtok (15. 9.) presúvať aj cez okresy Partizánske a Prievidza. Na dopravné obmedzenia v podobe úplnej uzávery viacerých ciest sa musia vodiči pripraviť od 13.30 h. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



V okrese Partizánske potrvá úplná uzávera ciest od 13.30 h do 14.30 h na trase Bošany - Nedanovce - Krásno - Brodzany - Veľké Bielice - Partizánske na uliciach Generála Svobodu, Námestie SNP, Malinovského a v Malých Uherciach - cesta I/64 v smere na Oslany a Hornú Ves.



Vjazd pelotónu do okresu Prievidza zo smeru Partizánske od Malých Uheriec po ceste I/64 bude približne v čase 14.23 h. Pelotón bude pokračovať v smere po ceste II/512 na obec Horná Ves a Radobica - časť Cerová. Z okresu Prievidza do okresu Žarnovica prejdú cyklisti približne v čase 14.45 h.



"Žiadame o vodičov o trpezlivosť a ohľaduplnosť pri prechádzaní danými úsekmi," dodali policajti.