Cyklistické preteky obmedzia dopravu v okresoch Trenčianskeho kraja

Trenčín 14. júla (TASR) - Medzinárodné dni cyklistiky obmedzia dopravu v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava a Prievidza. Na krátkodobé uzávery úsekov komunikácií sa musia vodiči pripraviť od piatka do nedele (16. 7.). Informovala o tom v piatok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Prvá etapa pretekov bude v piatok na trase Trenčianske Teplice - Omšenie - Trenčianske Teplice. Štart prvého pretekára bude o 17.30 h a predpokladaný dojazd posledného pretekára do cieľa približne o 20.13 h. Časovka sa z dôvodu zaistenia bezpečnosti bude konať za uzávery trasy.



Cyklisti obmedzia dopravu v sobotu na trase Dubodiel - Trenčianske Jastrabie - Svinná - Veľká Hradná - Malá Hradná - Ruskovce - Veľké Držkovce - Čuklasovce - Dubodiel. Okruh absolvujú päťkrát. Štart je o 10.00 h a predpokladaný koniec o 13.05 h. Počas prejazdu konvoja, vymedzeného na začiatku policajným vozidlom so žltou zástavou a na konci policajným vozidlom so šachovnicovou zástavou, trasu z dôvodu zaistenia bezpečnosti policajti uzavrú, respektíve na nej zastavia premávku.



Tretia etapa pretekov bude v nedeľu na trase Dubnica nad Váhom - Prejta - Klobušice - Ilava - Košeca - Košecké Podhradie - Malé Košecké Podhradie - Háj - Horná Poruba, časť Štyri lipy - Homôlka - Valaská Belá - Zliechov - Košecké Rovné - Košecké Podhradie - Malé Košecké Podhradie - Háj - Horná Poruba, časť Štyri lipy - Homôlka - Valaská Belá - Zliechov - Košecké Rovné - Košecké Podhradie - Malé Košecké Podhradie - Háj - Horná Poruba, časť Štyri lipy - Ilava - Klobušice - Prejta - Dubnica nad Váhom. Štart pretekov je o 10.00 h a predpokladaný koniec o 13.14 h. Počas prejazdu konvoja, vymedzeného na začiatku policajným vozidlom so žltou zástavou a na konci policajným vozidlom so šachovnicovou zástavou, trasu z dôvodu zaistenia bezpečnosti policajti uzavrú, respektíve na nej zastavia premávku.



"S cieľom zaistenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, ako i účastníkov športového podujatia žiadame účastníkov cestnej premávky a návštevníkov športového podujatia o rešpektovanie pokynov usporiadateľov a polície, zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť," dodala polícia.