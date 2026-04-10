Cyklistické preteky obmedzia dopravu v Trnave i v okolí J. Bohuníc
Jazdiť sa bude na Hlbokej ulici, ktorá bude pre motorovú dopravu úplne uzavretá od 7.00 h do približne 18.00 h.
Autor TASR
Trnava 10. apríla (TASR) - Cyklistické preteky dočasne obmedzia počas nadchádzajúceho víkendu (11. - 12. 4.) dopravu v Trnave a aj v okolí Jaslovských Bohuníc. Obchádzkové trasy budú počas oboch dní riadne vyznačené dočasným dopravným značením. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
V sobotu odštartujú preteky priamo v Trnave. Jazdiť sa bude na Hlbokej ulici, ktorá bude pre motorovú dopravu úplne uzavretá od 7.00 h do približne 18.00 h. „Uzávera bude od križovatky s Bučianskou po vjazd do obytnej zóny na Hlbokej. Obmedzenie sa dotkne aj parkoviska pred vyšším územným celkom,“ ozrejmila polícia.
V nedeľu sa preteky presunú do okolia Jaslovských Bohuníc. Pretekári absolvujú 27-kilometrový okruh so štartom a s cieľom v obci. „Trasa povedie cez obce Kátlovce - Nižná - Veľké Kostoľany - okolo atómovej elektrárne späť do Jaslovských Bohuníc, kde bude cieľ umiestnený na ulici Na Rybníku, neďaleko parku,“ dodala polícia.
