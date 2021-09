Cyklistické preteky Okolo Slovenska si vyžiadajú dopravné obmedzenia

Košice 16. septembra (TASR) – Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia spojené s cyklistickými pretekmi Okolo Slovenska, ktoré sa začali v stredu (15. 9.) v Košiciach. Cyklisti sa budú pohybovať po hlavných cestných ťahoch, a teda jazdiť za plnej premávky, polícia bude na potrebný čas uzatvárať trasu pre ich prejazd.



Štvrtková prvá etapa sa začína o 13.30 h z Košíc a vedie cez Medzev, Gelnicu, Sedlice a Družstevnú pri Hornáde naspäť do Košíc. "Cyklistov bude na začiatku aj konci sprievodu sprevádzať policajné vozidlo, prípadne motocykel, spolu s vozidlami organizátorov. Aby sme však predišli možným kolíziám a cyklistom zabezpečili plynulý prejazd, policajti budú na nevyhnutne potrebný čas, a to len počas prejazdu cyklistického pelotónu, úplne uzatvárať trasu pre prejazd pretekárov, a to najmä križovatky ulíc, kruhové objazdy, neprehľadné úseky ciest," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Policajti budú dohliadať aj na to, aby počas prejazdu cyklistickej kolóny nedošlo k vstupu chodcov na súťažnú trať.



Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli na cestách ohľaduplní, rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru a nevyhnutne potrebný čas strpeli opatrenia, ktoré si vyžaduje bezpečnosť pretekárov. Fanúšikov upozorňuje, aby cyklistom nevstupovali do jazdnej dráhy, neprebehovali z jednej strany cesty na druhú, nevhadzovali predmety do jazdnej dráhy a zdržiavali sa iba na vopred určených a ohraničených miestach.