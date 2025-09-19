< sekcia Regióny
Cyklistické preteky spôsobia dopravné obmedzenia v Nitrianskom kraji
Pelotón odštartuje o 12.53 h vo Vrábľoch.
Autor TASR
Nitra 19. septembra (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia, ktoré budú v Nitrianskom kraji v sobotu 20. septembra. Dôvodom obmedzení je konanie štvrtej etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025, ktorá bude prechádzať územím kraja. Súvisieť s ňou bude aj zvýšený pohyb cyklistov a sprievodných vozidiel, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Pelotón odštartuje o 12.53 h vo Vrábľoch. Pokračovať bude po trase Horný Ohaj - Tajná - Telince - Vráble - Žitavce - Maňa - Trávnica - Podhájska - Radava - Úľany nad Žitavou. Od 14.00 h budú obmedzenia na ceste medzi Šuranmi a Novými Zámkami. Pelotón bude pokračovať po trase Komoča - Kolárovo - Zemianska Olča - Tôň - Bodza - Sokolce - Okoč - Opatovský Sokolec, z Topoľníkov povedie cez Trstice, Kráľov Brod a Dolné Saliby do Sládkoviča, kde sa očakáva jeho príchod o 16.30 h.
Pelotón odštartuje o 12.53 h vo Vrábľoch. Pokračovať bude po trase Horný Ohaj - Tajná - Telince - Vráble - Žitavce - Maňa - Trávnica - Podhájska - Radava - Úľany nad Žitavou. Od 14.00 h budú obmedzenia na ceste medzi Šuranmi a Novými Zámkami. Pelotón bude pokračovať po trase Komoča - Kolárovo - Zemianska Olča - Tôň - Bodza - Sokolce - Okoč - Opatovský Sokolec, z Topoľníkov povedie cez Trstice, Kráľov Brod a Dolné Saliby do Sládkoviča, kde sa očakáva jeho príchod o 16.30 h.